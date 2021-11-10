UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Это больше нормы. Мир на пути к потеплению более чем на 2,4 градуса, - климатологи

Автор: Анастасия Рокитна

Глобальная температура может подняться более чем на 2,4 градуса Цельсия. Это намного выше безопасного предела в 1,5 градусов Цельсия.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The Guardian.

Такие данные организации Climate Action Tracker. Выводы экспертов основаны на планах государств по борьбе с климат-кризисом в течение следующего десятилетия.

Согласно расчетам, уже к 2030 году углеродные выбросы будут вдвое выше, чем необходимо для удержания нагрева планеты на уровне до 1,5 градуса Цельсия.

Аналитики также сравнили заявления стран и реальные действия в отношении климатической ситуации. Принимая во внимание текущую политики и принимаемые меры, к концу столетия на Земле может стать на 2,7 градусов Цельсия теплее.

По оценкам Межправительственной группы по изменению климата при ООН, к середине XXI века средняя температура в мире вырастет на 1,5 градуса по Цельсию.

Это теоретически допустимая норма, превышение которой приведет к катастрофическим последствиям для природы и неприемлемым изменениям в разных областях человеческой жизни.

Напомним, генсек ООН заявил, что покидает саммит G20 по климату с несбывшимися надеждами.

Читайте РБК-Украина в Google News
Глобальное потепление