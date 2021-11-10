Это больше нормы. Мир на пути к потеплению более чем на 2,4 градуса, - климатологи

Такие данные организации Climate Action Tracker. Выводы экспертов основаны на планах государств по борьбе с климат-кризисом в течение следующего десятилетия.

Согласно расчетам, уже к 2030 году углеродные выбросы будут вдвое выше, чем необходимо для удержания нагрева планеты на уровне до 1,5 градуса Цельсия.

Аналитики также сравнили заявления стран и реальные действия в отношении климатической ситуации. Принимая во внимание текущую политики и принимаемые меры, к концу столетия на Земле может стать на 2,7 градусов Цельсия теплее.

По оценкам Межправительственной группы по изменению климата при ООН, к середине XXI века средняя температура в мире вырастет на 1,5 градуса по Цельсию.

Это теоретически допустимая норма, превышение которой приведет к катастрофическим последствиям для природы и неприемлемым изменениям в разных областях человеческой жизни.