Це більше норми. Світ на шляху до потепління більш ніж на 2,4 градуси, - кліматологи

Такі дані організації Climate Action Tracker. Висновки експертів засновані на планах держав по боротьбі з клімат-кризою протягом наступного десятиліття.

Згідно з розрахунками, вже до 2030 року вуглецеві викиди будуть вдвічі вище, ніж необхідно для утримання нагріву планети на рівні до 1,5 градуса Цельсія.

Аналітики також порівняли заяви країн і реальні дії щодо кліматичної ситуації. Беручи до уваги поточну політики і вжиті заходи, до кінця століття на Землі може стати на 2,7 градусів Цельсія тепліше.

За оцінками Міжурядової групи зі зміни клімату при ООН, до середини XXI століття середня температура в світі зросте на 1,5 градуса за Цельсієм.

Це теоретично допустима норма, перевищення якої призведе до катастрофічних наслідків для природи і неприйнятних змін в різних областях людського життя.