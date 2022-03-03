ru ua
Пт, 04 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Це пекло, нас кинули": з'явилися нові перехоплення розмов російських окупантів

Новость на русском →
Київ, Четвер 03 березня 2022 22:28
"Це пекло, нас кинули": з'явилися нові перехоплення розмов російських окупантів Фото: нові перехоплення переговорів російських окупантів (37 facebook com mod mil rus)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко опублікував перехоплення розмов російських військових. У бесідах між собою і зі своїми близькими вони звинувачують Путіна і зізнаються, що все дуже погано, їх обдурили і стільки трупів вони у своєму житті не бачили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Антона Геращенко.

Увага! На записах присутня ненормативна лексика!

Один з російських окупантів каже, що все дуже погано і його підрозділ потрапив під щільний артилерійський вогонь і був практично знищений. Він додав, що начальство нічого не говорить про обстановку, що склалася.

"Путін,..., гандон. Бачиш як ... коротше ми сюди їхали чисто на навчання?! Навчання пройшли, всі ... заходимо в Україну через Білорусь. І не відмовишся", - говорить він.

На питання, чому не відмовишся, він відповідає:"Та ось, типу можуть посадити".

На іншому записі російський військовий зізнається, що війська увійшли на територію України з Білорусі в ніч на 24 лютого. За його словами, спочатку все йшло нормально, але потім почалися великі втрати.

"Я стільки трупів ніколи в житті не бачив", - зізнається він і додає, що зв'язку немає і зателефонувати можна з вкраденого з магазину телефону.

На третьому записі російський окупант каже, що українці їх зустрічають вогнем з автоматів. За його словами, ніхто такого не очікував.

"Населення, цивільні... ти че, у всіх автомати, у всіх автомати! Ми вчора їхали, вони на це, всередині сиділи і чуємо це, від куль - "ту-ту-ту-ту", удари ось такі, - каже військовий.

Ще на одному записі російський військовий каже: "втрати, в кільці. Тут пекло, нас кинули". Співрозмовник просить його не геройствувати.

Війна Росії проти України триває восьмий день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство внутрішніх справ України Антон Геращенко Війна Росії проти України
NEWS
У ці години та дні відбувається злам ситуації на війні, - Резніков
У ці години та дні відбувається злам ситуації на війні, - Резніков
DAILY
Санкційне пекло. Що відбувається з економікою РФ і чи призведе це до повалення Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Санкційне пекло. Що відбувається з економікою РФ і чи призведе це до повалення Путіна