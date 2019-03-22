Этапирование Гриба повредит его здоровью, - омбудсмен

Процесс этапирования и дальнейшее заключение несет угрозу жизни политзаключенного Павла Гриба, которого сегодня суд в РФ приговорил к 6 годам тюрьмы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление омбудсмена Людмилы Денисовой Facebook.

Омбудсмен отмечает, что за время пребывания в Ростовском СИЗО Гриб приобрел тяжелых заболеваний. Ему необходимо квалифицированное обследование, постоянное наблюдение врачей и собственно само лечение в специализированном медицинском учреждении.

"Вскоре его будут этапировать к месту отбывания наказания. Процесс этапирования и дальнейшее заключение несет угрозу жизни незаконно осужденного украинца", - написала Денисова.

В то же время она обратилась к международному сообществу с призывом усилить давление на Российскую Федерацию после вынесения приговора Грибу.

Напомним, Северо-Кавказский окружной военный суд РФ сегодня, 22 марта, приговорил украинца Павла Гриба к шести годам колонии за "призывы к теракту"". По версии российского следствия, в 2017 году Гриб с территории Украины через интернет якобы убеждал старшеклассницу из Сочи взорвать бомбу на выпускном вечере 30 июня.

Позже Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с неправомерным решением суда РФ о осуждение Гриба до шести лет тюрьмы по сфабрикованным обвинениям в принуждении к террористическим действиям.