Етапування Гриба зашкодить його здоров'ю, - омбудсмен

Процес етапування та подальше ув’язнення несе загрозу життю політв'язня Павла Гриба, якого сьогодні суд в РФ приговорив до 6 років тюрми. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву омбудсмена Людмили Денісової у Facebook.

Омбудсмен наголошує, що за час перебування в Ростовському СІЗО Гриб набув важких захворювань. Йому необхідне кваліфіковане обстеження, постійний нагляд лікарів та власне саме лікування у спеціалізованому медичному закладі.

"Невдовзі його будуть етапувати до місця відбування покарання.Процес етапування та подальше ув’язнення несе загрозу життю незаконно засудженого українця", - написала Денісова.

Водночас вона звернулася до міжнародного співтовариства із закликом посилити тиск на Російську Федерацію після винесення вироку Грибу.

Нагадаємо, Північно-Кавказький окружний військовий суд РФ сьогодні, 22 березня, засудив українця Павла Гриба до шести років колонії за "заклики до теракту"". За версією російського слідства, в 2017 році Гриб з території України через інтернет нібито переконував старшокласницю з Сочі підірвати бомбу на випускному вечорі 30 червня.

Пізніше Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв'язку з неправомірним рішенням суду РФ про засудження Гриба до шести років в'язниці за сфабрикованими звинуваченнями в примусі до терористичних дій.