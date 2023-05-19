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Естонську депутатку підозрюють у розкраданні коштів для України: вона пішла з посади

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П'ятниця 19 травня 2023 17:46
Естонську депутатку підозрюють у розкраданні коштів для України: вона пішла з посади Фото: естонську депутатку підозрюють у розкраданні коштів для України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Депутат парламенту Естонії Йоханна-Марія Лехтме могла займатися нецільовим використанням коштів, які жертвували для України. Вона залишила посаду.

Про це сказано у заяві депутатки, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

"Це моє особисте рішення. Як депутат Рійгікогу (парламент Естонії - ред.) я продовжила перебувати під підвищеною увагою громадськості, що не дозволило б встановити істину або провести справедливе розслідування", - написала Лехтме.

Таке рішення парламентарій ухвалила після того, як її почали звинувачувати у нецільовому використанні коштів некомерційної організації "Слава Україні", яка збирала гроші на допомогу нашій країні.

Депутатка відмовляється давати оцінку висунутим у її бік звинуваченням, але заявляє, що надає вичерпні відповіді правоохоронцям.

Варто зауважити, що за даними видання Eesti Ekspress, Лехтме на попередньому місці роботи спіймали на крадіжці. Як стверджує засновник комунікаційної компанії Miltton Анніка Аррас, депутатка, беручи участь у проекті EWA (Європейська жіноча академія), підробила документи про витрати та привласнила "чотиризначну суму євро".

Нагадаємо, Естонія є одним з найактивніших союзників України. Зокрема, країна виділила на допомогу ЗСУ вже понад 1 відсоток свого ВВП та передала нашим артилеристам усі свої 155-мм гаубиці.

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