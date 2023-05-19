Эстонскую депутатку подозревают в хищении средств для Украины: она ушла с должности

Депутат парламента Эстонии Йоханна-Мария Лехтме могла заниматься нецелевым использованием средств, которые жертвовали для Украины. Она покинула должность.

Об этом сказано в заявлении депутатки, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR .

"Это мое личное решение. Как депутат Рийгикогу (парламент Эстонии - ред,) я продолжила бы находиться под повышенным вниманием общественности, что не позволило бы установить истину или провести справедливое расследование", - написала Лехтме.

Такое решение парламентарий приняла после того, как ее начали обвинять в нецелевом использовании средств некоммерческой организации "Слава Украине", которая собирала деньги для помощи нашей стране.

Депутатка отказывается давать оценку выдвинутым в ее сторону обвинениям, но заявляет, что дает исчерпывающие ответы правоохранителям.

Стоит заметить, что, по данным издания Eesti Ekspress, Лехтме на предыдущем месте работы попалась на краже. Как утверждает учредитель коммуникационной компании Miltton Анника Аррас, депутатка, участвуя в проекте EWA (Европейская женская академия), подделала документы о расходах и присвоила "четырехзначную сумму евро".