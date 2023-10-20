Естонсько-фінський кабель зв'язку пошкоджено людьми, поряд помітили судно РФ: розслідування

У розслідуванні виявили два судна, які були на місці розриву морського кабелю між Естонією та Фінляндією. За підсумками розслідування виявлено, що ушкодження кабелю зв'язку є антропогенним, тобто спричинене діяльністю людини.

"Під час розслідування ми проаналізували рух судів, який був у даному районі в даний момент. Нами встановлено, що одне судно під прапором Російської Федерації та інше судно під прапором Гонконгу на даний момент перебували в цьому районі", - повідомила державний прокурор Трійну Олев.

Як це було зроблено і чи навмисне, з'ясує подальше розслідування.

"На даний момент у випадку з кабелем зв'язку між Естонією та Фінляндією встановлено, що це не природне пошкодження. На підставі зібраних на даний момент доказів є підстави вважати, що це пошкодження спричинене діями людини. Однак у ході подальшого розгляду ми маємо з'ясувати, чи є чи це навмисним ушкодженням або це дія, спричинена якоюсь халатністю", - сказала Олев.

Прокуратура відпрацьовує різні версії та перевіряє всі обставини. Уряд вже готовий приступити до ремонту кабелю якнайшвидше і сподіваються, що це відбудеться наступного тижня.

Уряд зазначив, що послуги зв'язку в Естонії завжди були максимально гарантовані. Якщо морські кабелі будуть пошкоджені, можна використовувати альтернативні робочі підводні або наземні кабелі, що йдуть до Латвії. Для безперервної роботи служби зв'язку є дев'ять різних з'єднань: сім підводних та два наземні кабелі.

Раніше ми повідомляли, що газопровід Balticconnector і телекомунікаційний кабель, що з'єднують Фінляндію та Естонію в Балтійському морі, були пошкоджені в ніч проти 8 жовтня. Влада в обох випадках схильна до впливу людини.