ua ru
Пн, 05 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Эстонский полковник дал прогноз, сколько может продлиться война в Украине

Новина українською →
Украина, Понедельник 05 сентября 2022 11:36
Эстонский полковник дал прогноз, сколько может продлиться война в Украине Фото: сколько может продлиться война в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украина сможет оттеснить российские войска с правого берега Днепра через два месяца, а на освобождение всей территории уйдет несколько лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз главы киберкомандования, эстонского полковника Каупо Росина, пишет ERR.

По его словам, если ВСУ смогут закрепить свой успех, они смогут оттеснить российские войска с западного берега Днепра за два месяца.

"Мы видим, что украинцы освобождают отдельные села каждый день. Большими победами могли бы быть освобождение Херсона и, возможно, захват дамбы в Новой Каховке", - добавил он.

При этом, как говорит Росин, нынешняя позиционная война и атаки линий обороны друг друга могут занять еще несколько месяцев.

"Я оптимистично настроен относительно того, что украинцы смогут оттеснить российских оккупантов с западного берега Днепра, но линия фронта все же очень и очень протяженная. Наступает плохая погода, когда ни одна сторона, вероятно, не сможет особо продвигаться. Для оттеснения российских оккупантов с территории Украине нужно время и помощь Запада. Это может занять месяцы и годы", - подытожил он.

Кроме того, он пояснил, что украинцы пытаются использовать слабости российской армии - логистику и управление. Росин считает такую тактику наиболее целесообразной в данный момент.

"Для более широкомасштабных наступлений нужны очень хорошие бронетанковые силы, большое количество танков, бронетехники, с хорошим управлением. В таком случае необходимо знать, где находится противник. Кажется, украинцы выбрали лучшую тактику согласно своим возможностям. И сейчас кажется, что это работает", - считает полковник.

Как сообщалось, украинские войска продвигаются на нескольких направлениях в западной части Херсонской области и закрепили территорию за рекой Северский Донец в Донецкой области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
Большой друг Украины. Чем запомнился Джонсон на посту премьера Британии
Большой друг Украины. Чем запомнился Джонсон на посту премьера Британии
DAILY
Больше не вместе. Почему у Зеленского недовольны Радой и могут ли ее распустить
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Больше не вместе. Почему у Зеленского недовольны Радой и могут ли ее распустить