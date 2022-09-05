Эстонский полковник дал прогноз, сколько может продлиться война в Украине

Украина сможет оттеснить российские войска с правого берега Днепра через два месяца, а на освобождение всей территории уйдет несколько лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз главы киберкомандования, эстонского полковника Каупо Росина, пишет ERR .

По его словам, если ВСУ смогут закрепить свой успех, они смогут оттеснить российские войска с западного берега Днепра за два месяца.

"Мы видим, что украинцы освобождают отдельные села каждый день. Большими победами могли бы быть освобождение Херсона и, возможно, захват дамбы в Новой Каховке", - добавил он.

При этом, как говорит Росин, нынешняя позиционная война и атаки линий обороны друг друга могут занять еще несколько месяцев.

"Я оптимистично настроен относительно того, что украинцы смогут оттеснить российских оккупантов с западного берега Днепра, но линия фронта все же очень и очень протяженная. Наступает плохая погода, когда ни одна сторона, вероятно, не сможет особо продвигаться. Для оттеснения российских оккупантов с территории Украине нужно время и помощь Запада. Это может занять месяцы и годы", - подытожил он.

Кроме того, он пояснил, что украинцы пытаются использовать слабости российской армии - логистику и управление. Росин считает такую тактику наиболее целесообразной в данный момент.

"Для более широкомасштабных наступлений нужны очень хорошие бронетанковые силы, большое количество танков, бронетехники, с хорошим управлением. В таком случае необходимо знать, где находится противник. Кажется, украинцы выбрали лучшую тактику согласно своим возможностям. И сейчас кажется, что это работает", - считает полковник.