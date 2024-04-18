Естонський генерал впевнений, що його країна здобула б перемогу у війні з Росією

Війська НАТО в Естонії

Генерал нагадав, що сили НАТО вже знаходяться на території Естонії.

"Сьогоднішня система така, що НАТО тут і нікуди не йде, а стає ще більше, коли є ознаки загрози", - зазначив Херем.

За його словами, Альянс вже розробив конкретні плани щодо оборони Естонії у разі російської агресії. При цьому в країну для тренувань приїжджають "конкретні люди", які готові швидко реагувати.

Генерал висловив думку, що Росії не потрібні три роки після війни в Україні для підготовки нападу на наступну країну. При цьому метою початку бойових дій може бути не військова перемога, а створення напруги між союзниками по НАТО.

Балтійське море закриють

Як розповів Херем, Естонія, Фінляндія та Швеція з перших хвилин агресії візьмуть під контроль Балтійське море. Тому постачання до Калінінграда буде перекрито.

При цьому збройні сили противника, які намагатимуться вторгнутися до Естонії, генерал обіцяє зупинити за допомогою танків та піхоти.

"А всіх тих, хто спробує на нас впливати з відстані 50 або 100 кілометрів, як це відбувається сьогодні в Україні, тих ми рознесемо вщент! Ми знищимо їх не в Раквере (місто в Естонії - ред.) чи Нарві (естонське місто на кордоні з Росією - ред.), а в Івангороді (російське місто на кордоні з Естонією - ред.), Печорах (російське місто на кордоні з Естонією - ред.) або десь там", - додав він.

Генерал підкреслив свою впевненість у тому, що Естонія переможе у військовому плані, але питання у тому, наскільки непривабливою буде ця перемога.