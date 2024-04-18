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Эстонский генерал уверен, что его страна одержала бы победу в войне с Россией

Фото: в Эстонии уверены, что страна победит Россию в войне (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Глава сил обороны Эстонии генерал Мартин Херем не сомневается в том, что его страна смогла бы победить Россию в войне. В этом помогут союзники.

Как сообщает РБК-Украина, заявление Херема приводит ERR.

Войска НАТО в Эстонии 

Генерал напомнил, что силы НАТО уже находятся на территории Эстонии. 

"Сегодняшняя система такова, что НАТО здесь и никуда не уходит, а становится еще больше, когда есть признаки угрозы", - отметил Херем. 

По его словам, Альянс уже разработал конкретные планы по обороне Эстонии в случае российской агрессии. При этом в страну для тренировок приезжают "конкретные люди", которые готовы очень быстро реагировать. 

Генерал выразил мнение, что России не нужно три года после войны в Украине для подготовки нападения на следующую страну. При этом целью начала боевых действий может быть не военная победа, а создание напряженности между союзниками по НАТО. 

Балтийское море закроют

Как рассказал Херем, Эстония, Финляндия и Швеция с первых минут агрессии возьмут под контроль Балтийское море. Поэтому поставки в Калининград будут перекрыты. 

При этом вооруженные силы противника, которые попытаются вторгнутся в Эстонию, генерал обещает остановить при помощи танков и пехоты. 

"А всех тех, кто попытается на нас воздействовать с расстояния в 50 или 100 километров, как это происходит сегодня в Украине, тех мы разнесем вдребезги! Мы уничтожим их не в Раквере (город в Эстонии - ред.) или Нарве (эстонский город на границе с Россией - ред.), а в Ивангороде (российский город на границе с Эстонией - ред.), Печорах (российский город на границе с Эстонией - ред.) или где-то там", - добавил он. 

Генерал подчеркнул свою уверенность в том, что Эстония победит в военном плане, но вопрос в том, насколько непривлекательной будет эта победа.

Угроза нападения России на НАТО

Напомним, последнее время европейские политики все чаще говорят об угрозе российского нападения. Больше всего обеспокоены страны, которые граничат с Россией, в том числе Эстония, Латвия и Литва.

По информации Financial Times, власти Эстонии решили существенно усилить фортификации на границе с Россией. Это предусматривает возведение бункеров.

При этом Херем еще в начале года заявлял о том, что России нужно вывести из Украины 300 тысяч солдат, чтобы напасть на НАТО.

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