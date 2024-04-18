Эстонский генерал уверен, что его страна одержала бы победу в войне с Россией

Войска НАТО в Эстонии

Генерал напомнил, что силы НАТО уже находятся на территории Эстонии.

"Сегодняшняя система такова, что НАТО здесь и никуда не уходит, а становится еще больше, когда есть признаки угрозы", - отметил Херем.

По его словам, Альянс уже разработал конкретные планы по обороне Эстонии в случае российской агрессии. При этом в страну для тренировок приезжают "конкретные люди", которые готовы очень быстро реагировать.

Генерал выразил мнение, что России не нужно три года после войны в Украине для подготовки нападения на следующую страну. При этом целью начала боевых действий может быть не военная победа, а создание напряженности между союзниками по НАТО.

Балтийское море закроют

Как рассказал Херем, Эстония, Финляндия и Швеция с первых минут агрессии возьмут под контроль Балтийское море. Поэтому поставки в Калининград будут перекрыты.

При этом вооруженные силы противника, которые попытаются вторгнутся в Эстонию, генерал обещает остановить при помощи танков и пехоты.

"А всех тех, кто попытается на нас воздействовать с расстояния в 50 или 100 километров, как это происходит сегодня в Украине, тех мы разнесем вдребезги! Мы уничтожим их не в Раквере (город в Эстонии - ред.) или Нарве (эстонский город на границе с Россией - ред.), а в Ивангороде (российский город на границе с Эстонией - ред.), Печорах (российский город на границе с Эстонией - ред.) или где-то там", - добавил он.

Генерал подчеркнул свою уверенность в том, что Эстония победит в военном плане, но вопрос в том, насколько непривлекательной будет эта победа.