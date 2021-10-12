Эстонский бизнесмен Тедер продолжает вести бизнес в оккупированном Крыму, - "Радио Свобода"

Эстонский бизнесмен Хиллар Тедер после оккупации Крыма Россией продолжает вести бизнес на полуострове в обход санкций Украины и Евросоюза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расследование "Радио Свобода".

Имя Тедера появилось в новых обнародованных документах Panama Papers. Журналисты также получили копии переписки Тедера от украинских спецслужб.

Как выяснилось, компания Arricano, мажоритарным акционером которой был Тедер до оккупации Крыма, официально владела торговыми центрами в Киеве, Запорожье, Кривом Роге и в Симферополе. Как раз во время оккупации, в марте 2014 года, компания открыла ТРЦ "Южная галерея" в Симферополе.

"Сразу после оккупации полуострова Тедер, вероятно, выстроил следующую схему. Заказчик строительства "Южной галереи" в Симферополе - крымский ООО "Вояж-Крым", так указано на сайте проектной компании. Основатель "Вояж-Крым" - ООО "Зеленый город" из российской Санкт-Петербурга. Со своей стороны, один из основателей "Зеленого города" - украинская фирма "Грандинвест", так указано в российских реестрах, а конечным бенефициарным владельцем "Грандинвест" является компания Arricano Хиллара Тедера", - констатируют журналисты.

В переписке Тедера с подчиненными он открыто называет крымскую фирму "Вояж" дочерней, жалуется на санкции ЕС и спрашивает, можно ли их обойти. Также он ищет в Крыму кредитные средства, чтобы оплатить задолженность перед строителями ТРЦ на сумму 12 млн долларов. Такую возможность в 2017 году он нашел в российском государственном банке ВТБ.

"В ВТБ мы были у директора филиала, она хочет помочь, но решений не принимает. Нашли с ней общее понимание, под что может быть кредит. Можно получать деньги в течение 1 полугодия 2018", - пишет Тедер в рабочей переписке.

По оценке экс-представителя президента Украины в Крыму Бориса Бабина, такие ТРЦ на самом деле выполняют функцию отмывания средств.

"Тем самым занимается и Константинов, и Аксенов. У Аксенова для этого есть ТРЦ в Симферополе, у Константинова - в Ялте. Это стандартная практика, очень простая незамысловатая схема отмывать средства", - говорит Бабин.

Подтверждение того, что компания Тедера Arricano владеет торговым центром в оккупированном Симферополе, журналисты нашли и на сайте Лондонской фондовой биржи, где размещены акции Arricano. А в апреле 2021 "Вояж-Крым" перерегистрировали непосредственно на Тедера с юридическим адресом на материковой Украине.