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Задержан топчиновник оккупационной "власти" Крыма, способствующий милитаризации полуострова, - СБУ

Новина українською →
Крым, Понедельник 11 октября 2021 15:20
Задержан топчиновник оккупационной "власти" Крыма, способствующий милитаризации полуострова, - СБУ Фото: топчиновника оккупационной "власти" Крыма задержала СБУ (ssu.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала россиянина, который активно способствовал оккупации Крыма. В частности, он причастен к милитаризации полуострова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Установлено, что мужчина приехал из РФ на полуостров для организации процесса развития важных инфраструктурных проектов. За это оккупанты пообещали ему повышение по службе.

Как сообщили правоохранители, в 2014-2017 годах мужчина работал руководителем незаконно созданных оккупантами структур на базе захваченных украинских предприятий.

Так, во время пребывания на должностях, иностранец активно способствовал незаконному захвату имущества украинских предприятий и его использованию для развития инфраструктуры аннексированного полуострова.

В частности, речь идет о перевозке грузов Черноморского флота Минобороны РФ.

Кроме того, фигурант неоднократно принимал участие в рабочих совещаниях под председательством так называемого главы "Республики Крым" Сергея Аксенова, во время которых россиянин не только отчитывался о выполнении обязанностей, но и предоставлял предложения по развитию инфраструктурных проектов оккупантов.

В результате чего в сентябре 2021 гражданину РФ сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины) УК украины и направлено обвинительный акт в отношении его в суд.

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