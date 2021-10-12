Естонський бізнесмен Тедер продовжує вести бізнес в окупованому Криму, - "Радіо Свобода"

Естонський бізнесмен Гіллар Тедер після окупації Криму Росію продовжує вести бізнес на півострові в обхід санкцій України і Євросоюза.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розслідування "Радіо Свобода".

Ім’я Тедера з’явилось у нових оприлюднених документах Panama Papers. Журналісти також отримали копії листування Тедера від українських спецслужб.

Як з’ясувалось, компанія Arricano, мажоритарним акціонером якої був Тедер до окупації Криму, офіційно володіла торговими центрами в Києві, Запоріжжі, Кривому Розі та в Сімферополі. Якраз під час окупації, у березні 2014 року, компанія відкрила ТРЦ "Південна галерея" в Сімферополі.

"Відразу після окупації півострова Тедер, ймовірно, вибудував наступну схему. Замовник будівництва "Південної галереї" в Сімферополі - кримський ТОВ "Вояж-Крим", так зазначено на сайті проєктної компанії. Засновник "Вояж-Крим" - ТОВ "Зелене місто" з російського Санкт-Петербурга. Зі свого боку, один із засновників "Зеленого міста" - українська фірма "Грандінвест" так зазначено в російських реєстрах, а кінцевим бенефіціарним власником "Грандінвест" є компанія Arricano Ґіллара Тедера", - констатують журналісти.

У листуванні Тедера з підлеглими він відкрито називає кримську фірму «Вояж» дочірньою, скаржиться на санкції ЄС і запитує, чи можна їх обійти. Також він шукає у Криму кредитні кошти, щоб оплатити заборгованість перед будівельниками ТРЦ на суму 12 млн доларів. Таку можливість у 2017 році він знайшов у російському державному банку ВТБ.

"У ВТБ ми були у директора філії, вона хоче допомогти, але рішень не приймає. Знайшли з нею загальне розуміння, під що міг би бути кредит. Можна отримувати гроші упродовж 1 півріччя 2018 року", - пише Тедер у робочій переписці.

За оцінкою експредставника президента Україні у Криму Бориса Бабіна, такі ТРЦ насправді виконують функцію відмивання коштів.

"Тим самим займається і Константинов, і Аксьонов. В Аксьонова для цього є ТРЦ у Сімферополі, в Константинова - в Ялті. Це стандартна практика, дуже проста нехитра схема відмивати кошти", - каже Бабін.

Підтвердження того, що компанія Тедера Arricano володіє торговим центром в окупованому Сімферополі, журналісти знайшли і на сайті Лондонської фондової біржи, де розміщені акції Arricano. А в квітні 2021 року "Вояж-Крим" перереєстрували безпосередньо на Тедера з юридичною адресою на материковій Україні.