Естонським військовим дозволили топити ворожі кораблі

Закон уточнює завдання Сил оборони, а також застосування прямого примусу і військової сили. Це забезпечує Силам оборони гнучкість для дій на морі, щоб вони могли оперативно реагувати на загрози, які надходять з моря.

Відповідно до поправок Сили оборони мають право застосовувати силу на морській території Естонії в разі загроз, спрямованих проти інфраструктури, що забезпечує безперебійність життєво важливих послуг, а також проти об'єктів оборонного значення, портів або інших споруд і обладнання.



"Зміни спрямовані на забезпечення більш ефективного контролю і захисту морського кордону Естонії, особливо в умовах зростаючих загроз у Балтійському регіоні", - випливає з пояснювальної записки до законопроєкту.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур зазначив, що нові заходи дадуть змогу Силам оборони оперативно реагувати на потенційні загрози і забезпечувати безпеку морських кордонів.

Він наголосив, що застосування сили розглядатиметься як крайній захід і здійснюватиметься в суворій відповідності до міжнародного права.