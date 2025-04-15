Эстонским военным разрешили топить вражеские корабли

Президент Эстонии Алар Карис провозгласил закон о внесении изменений в закон об организации Сил обороны и закон об экономической зоне, целью которого является укрепление морской безопасности в морской акватории государства.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Postimees.
Закон уточняет задачи Сил обороны, а также применение прямого принуждения и военной силы. Это обеспечивает Силам обороны гибкость для действий на море, чтобы они могли оперативно реагировать на угрозы, исходящие с моря.
В соответствии с поправками Силы обороны имеют право применять силу на морской территории Эстонии в случае угроз, направленных против инфраструктуры, обеспечивающей бесперебойность жизненно важных услуг, а также против объектов оборонного значения, портов или других сооружений и оборудования.
"Изменения направлены на обеспечение более эффективного контроля и защиты морской границы Эстонии, особенно в условиях возросших угроз в Балтийском регионе", - следует из пояснительной записки к законопроекту.
Министр обороны Эстонии Ханно Певкур отметил, что новые меры позволят Силам обороны оперативно реагировать на потенциальные угрозы и обеспечивать безопасность морских границ.
Он подчеркнул, что применение силы будет рассматриваться как крайняя мера и осуществляться в строгом соответствии с международным правом.
Напомним, в 2024 году издание Politico писало, что Россия может попытаться захватить часть Эстонии. Именно город Нарва, расположенный между Эстонией и Россией, может стать "местом начала Третьей мировой войны".
Как писало издание, Нарва, сжатая вдоль границы Эстонии с Россией, "находится в центре усилий, чтобы противостоять постоянным провокациям со стороны Москвы" - от глушения спутниковой навигации до похищенных пограничных демаркационных буев, пропаганды, дронов наблюдения и жужжания дирижаблей.
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