Эстонским военным разрешили топить вражеские корабли

Закон уточняет задачи Сил обороны, а также применение прямого принуждения и военной силы. Это обеспечивает Силам обороны гибкость для действий на море, чтобы они могли оперативно реагировать на угрозы, исходящие с моря.

В соответствии с поправками Силы обороны имеют право применять силу на морской территории Эстонии в случае угроз, направленных против инфраструктуры, обеспечивающей бесперебойность жизненно важных услуг, а также против объектов оборонного значения, портов или других сооружений и оборудования.



"Изменения направлены на обеспечение более эффективного контроля и защиты морской границы Эстонии, особенно в условиях возросших угроз в Балтийском регионе", - следует из пояснительной записки к законопроекту.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур отметил, что новые меры позволят Силам обороны оперативно реагировать на потенциальные угрозы и обеспечивать безопасность морских границ.

Он подчеркнул, что применение силы будет рассматриваться как крайняя мера и осуществляться в строгом соответствии с международным правом.