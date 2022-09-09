Эстонские беспилотные гусеничные бронетранспортеры THeMIS прибыли в Украину

На фотографиях видно, как военные украинского медицинского батальона проводят испытания бронетранспортеров на полигоне возле Киева.

Украинцы назвали машину, которая представляет собой гусеничную гибридную модульную пехотную систему, "Журавль".

Milrem описывает THeMIS как устройство, которое помогает сократить количество людей на фронте. Его можно использовать как транспортную и как боевую машину - увозить раненых, а также подвозить боеприпасы.

Данные бронетранспортеры развивают скорость до 20 км в час и могут нести на себе 750 кг. Известно, что цена гусеничной машины начинается от 300 тысяч евро.

Также сообщается, что 11 стран приняли на вооружение оружие THeMIS, в том числе США, Великобритания и Германия.