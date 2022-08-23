Турция передала Украине 50 бронеавтомобилей, - Defense News
Турецкое правительство поставило 50 противоминных бронеавтомобилей "Kirpi" для украинских военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense News.
“В рамках соглашения Турция поставила Украине первую партию из 50 единиц "Kirpi". Будут и дальнейшие поставки", - источник в турецком правительстве.
Эту информацию подтвердили и в компании, которая производит бронеавтомобили. Они были переданы из собственного арсенала турецкой армии.
Kirpi 1 - тяжелый противоминный бронетранспортер. Он оснащен амортизаторами сидений, системой GPS, камерой заднего вида и автоматической системой пожаротушения. Он имеет пять амбразур для стрелкового оружия и четыре пуленепробиваемых окна с каждой стороны пассажирского салона.
Машина может быть вооружена 7,62 - миллиметровым или 12,7- миллиметровым пулеметом, а также доступна с дистанционно управляемым боевым модулем.
Напомним, что Словакия передаст Украине 30 БМП собственного производства.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram