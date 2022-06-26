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Эстонская компания показала свой танк-робот Type-X: впечатляющее видео

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Эстония, Воскресенье 26 июня 2022 21:54
Эстонская компания показала свой танк-робот Type-X: впечатляющее видео Фото: эстонская компания показала свой танк-робот Type-X (milremrobotics)
Автор: Елизавета Драбкина

Milrem Robotics показала работу танка-работа Type-X Combat, к которому можно присоединить дрон для дистанционной разведки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на естонську компанию.

Отмечается, что системы навигации и обнаружения помех танка работают на основе искусственного интеллекта.

Танк предназначен для поддержки механизированных подразделений и может быть ведомым для основных боевых танков. Таким образом, войска могут прорывать оборонительные позиции противников с минимальным риском.

Type-X можно оснастить пушками или противотанковыми ракетами, либо же присоединить дрона для дистанционной разведки.

Компания отмечает, что танк обеспечивает равную или превосходящую огневую мощь по сравнению с традиционными боевыми машинами пехоты. В частности, его можно использовать для локализации и поражения целей, а также для обеспечения фланговой поддержки.

"Type-X значительно повышает живучесть войск и снижает риски гибели за счет увеличения расстояния противостояния до вражеских подразделений", - добавляют в компании.

РБК-Украина также показывало, как украинские танкисты отбивают атаки оккупантов на Донбассе.

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