ru ua
Нд, 26 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Естонська компанія показала свій танк-робот Type-X: вражаюче відео

Новость на русском →
Естонія, Неділя 26 червня 2022 21:54
Естонська компанія показала свій танк-робот Type-X: вражаюче відео Фото: естонська компанія показала свій танк-робот Type-X (milremrobotics)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Milrem Robotics показала роботу танку-робота Type-X Combat, до якого нього можна приєднати дрон для дистанційної розвідки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на естонську компанію.

Зазначається, що системи навігації та виявлення перешкод танка працюють на основі штучного інтелекту.

Танк призначений для підтримки механізованих підрозділів і може бути провідним для основних бойових танків. Таким чином, війська матимуть змогу проривати оборонні позиції противників з мінімальним ризиком.

Type-X можна оснастити гарматами чи протитанковими ракетами, або ж приєднати дрона для дистанційної розвідки.

Компанія зазначає, що танк забезпечує рівну або перевершуючу вогневу міць порівняно з традиційними бойовими машинами піхоти. Зокрема, його можна використовувати для локалізації та ураження цілей, а також для забезпечення флангової підтримки.

"Type-X значно підвищує живучість військ і знижує ризики загибелі за рахунок збільшення відстані протистояння до ворожих підрозділів", - додають у компанії.

РБК-Україна також показувало, як українські танкісти відбивають атаки окупантів на Донбасі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Естонія Військова техніка
NEWS
Ракетний удар по Києву: репортаж з місця події
Ракетний удар по Києву: репортаж з місця події
DAILY
Вадим Скібіцький, ГУР Міноборони: Путін розуміє, що це буде війна на виснаження
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Вадим Скібіцький, ГУР Міноборони: Путін розуміє, що це буде війна на виснаження