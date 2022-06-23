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Украинские танкисты показали, как отбивают атаки оккупантов на Донбассе (видео)

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Донбасс, Четверг 23 июня 2022 14:19
Украинские танкисты показали, как отбивают атаки оккупантов на Донбассе (видео) Фото: ВСУ показали танковый бой на Донбассе (facebook com MinistryofDefence UA)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские военные показали работу танкистов на Донбассе. Защитники отбили очередную атаку российских оккупационных войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 30 отдельную механизированную бригаду им. князя Константина Острожского в Facebook.

Бойцы показали, как проходит танковый бой. Украинские защитники отбили атаку оккупантов, которые пытались подойти вплотную к позициям войск.

"Танкисты 30 ОМБр наносят огневое поражение в сторону группы российских сил", - говорится в сообщении.

Напомним, что ситуация на Донбассе крайне сложная, поскольку российские войска хотят выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей.

По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, оккупанты захватили еще два села в Луганской области.

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