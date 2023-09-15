Естонська розвідка вважає, що ЗСУ можуть прискорити просування до Токмака

Україна продовжує систематично зачищати укріплені позиції росіян на Оріхівському напрямку в Запорізькій області, ЗСУ можуть прискорити просування в бік Токмака.
Про це заявила розвідка Естонії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.
"Збройні сили України зайняли кілька важливих висот поруч із Новопрокопівкою, що створює передумови для подальшого прориву і розвитку успіху, зокрема механізованими частинами", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що перекинуті минулими тижнями з інших ділянок фронту підкріплення росіян, наприклад, частини 76-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії почали втомлюватися.
Внаслідок некомпетентних рішень російського командування, підрозділи зазнали великих втрат біля села Вербове.
Також розвідка вважає, що ЗСУ можуть прискорити просування в бік Токмака, втім очікувати стрімких проривів, найімовірніше, не варто.
"Обстановка на інших ділянках фронту майже не змінювалася. ЗСУ продовжили чинити тиск у напрямку на Бахмут, але домоглися лише мінімальних успіхів. Основні бої, як і раніше, тривають за Кліщіївку", - повідомили в розвідці Естонії.
Як і раніше, збройні сили Російської Федерації атакували на лінії Куп'янськ - Сватове - Кремінна, а також били в бік Лиману.
Розвідка вважає, що мета залишається незмінною: створити оперативну дилему для українського командування, скувати й утримати підрозділи ЗСУ від участі в наступі на півдні.
Росія перекинула на фронт підрозділи нещодавно сформованої 25-ї загальновійськової армії. Ці частини укомплектовані мобілізованими і новоспеченими контрактниками, раніше вони проходили підготовку в Центральному військовому окрузі.
Речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов сьогодні повідомив, що контрнаступ ЗСУ на Бахмутському та Мелітопольському напрямках продовжується. ЗСУ звільнили населений пункт Андріївка Донецької області.
Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко вважає, що маркером наступного прориву ЗСУ буде звільнення Токмака.
Більше про ситуацію на фронті та чи далеко Україні до переломного моменту - у матеріалі РБК-Україна.
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