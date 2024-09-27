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Естонська розвідка спрогнозувала, коли РФ відчує наслідки ударів по складах

Ілюстративне фото: артилерійські снаряди (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Ефект від знищення українськими бійцями військових складів у Росії, ймовірно, настане протягом двох-трьох тижнів. Окупантам доведеться розставляти пріоритети у своїх діях на фронті.

Про це заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони Естонії підполковник Янек Кессельманн, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

За його словами, інтенсивність обстрілів на фронті з боку російських військ знизилася з 226 обстрілів на день минулого тижня до 155 обстрілів на день цього тижня.

Кессельманн зазначив, що це ще не пов'язано з результатом знищення складів минулого тижня, адже "ефект від цієї події, ймовірно, настане через два-три тижні".

"Оскільки Російська Федерація втратила досить значну кількість боєприпасів, призначених для фронту, їй, імовірно, доведеться розставити пріоритети у своїх діях найближчими місяцями", - сказав він.

Естонський розвідник зазначив, що у цьому світлі постає запитання, чи вистачить у російських військ ресурсів, щоб відтіснити українські частини, які увійшли до Курської області Росії, назад.

Він також додав, що цього тижня Росія продовжила повільне просування на Покровському напрямку і досягла вихідної позиції для оточення населеного пункту Селидове. 

"Якщо цей населений пункт буде захоплений ворогом, постачання Покровська та Курахове, ймовірно, буде порушене", - зазначив Кессельманн.

Удари по складах РФ

Нагадаємо, в ніч на 21 вересня у Краснодарському краї та Тверській області були атаковані склади зі зброєю російських окупантів.

Як повідомили джерела РБК-Україна, атака на склад у Торопці Тверської області була спецоперацією українських захисників, у якій взяли участь СБУ, ГУР та ССО.

Підтверджено, що під удар потрапив склад ракетно-артилерійського управління, де росіяни зберігали ракети для оперативно-тактичних комплексів "Іскандер", балістичні ракети KN23, ракети для тактичних ракетних комплексів "Точка-У", КАБи, С-300 та артилерійські боєприпаси.

Удар по складу з ракетами у Торопці є важливим досягненням для України. Усього таких складів у РФ лише 13.

Естонська розвідка вважає, що через удар по складу в Торопці Росія втратила снарядів на 2-3 місяці.

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