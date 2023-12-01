Естонська розвідка оцінила можливості Росії з фінансування війни проти України

Бюджет, який нещодавно затвердив російський диктатор Володимир Путін, демонструє можливість РФ вести і далі війну проти України.

Про це заявив командувач Центру військової розвідки Збройних сил Естонії Антс Ківісельг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR .

За його словами, Росія збільшила витрати на оборону приблизно на 100%, при тому, що в поточному році оборонні витрати РФ і так зросли до 100 млрд євро.

Глава розвідки Сил оборони також повідомив, що вже в першому півріччі витрати на Збройні сили РФ перевищили обсяги, передбачені в оборонному бюджеті цього року на десять відсотків. Це змусило ухвалити зміни до бюджету.

"Підбиваючи підсумок, усе це дозволяє Росії продовжувати вести війну в Україні з нинішньою інтенсивністю. Але вона триває за рахунок значного зниження послуг і добробуту російського громадянського суспільства", - сказав Ківісельг.

Обстановка на полі бою

Командувач Центру військової розвідки також заявив, що ситуація на українському фронті за минулий тиждень не змінилася.

"Загальна інтенсивність боїв дещо знизилася порівняно з попередніми тижнями, що може бути пов'язано з погіршенням погодних умов наприкінці минулого і початку цього тижня", - сказав він.

За його словами, основний фокус діяльності російських збройних сил, як і раніше, спрямований у район Авдіївки, де розгорнулися найбільш інтенсивні бойові дії.

Бої на лівобережжі Дніпра

Полковник пояснив, що на південній ділянці фронту суттєвих змін не відбулося.

ЗСУ змогли утримати райони на східному (лівому - ред.) березі Дніпра, а РФ почала додаткове мінування можливих напрямків українського наступу з метою зірвати можливе просування українців у цьому напрямку.

"Ймовірно, РФ не зможе здійснити оперативний прорив в Україні найближчим часом", - підкреслив Ківісельг.

Путін збільшив витрати РФ на війну

Нещодавно повідомлялося, що Путін підписав закон про федеральний бюджет на 2024-26 роки.

Наступного року російська влада вперше з радянських часів має намір спрямувати майже третину всіх витрат на утримання армії та оборонно-промислового комплексу.

За даними експертів ISW, у 2023 році Міністерство фінансів Росії виділило на оборону 72,1 млрд доларів. Але ця сума, ймовірно, вища, враховуючи, що значна частина російського федерального бюджету засекречена.