Эстонская разведка оценила возможности России по финансированию войны против Украины
Бюджет, который недавно утвердил российский диктатор Владимир Путин, демонстрирует возможность РФ вести и дальше войну против Украины.
Об этом заявил командующий Центр военной разведки Вооруженных сил Эстонии Антс Кивисельг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.
По его словам, Россия увеличила расходы на оборону примерно на 100%, при том, что в текущем году оборонные расходы РФ и так выросли до 100 млрд евро.
Глава разведки Сил обороны также сообщил, что уже в первом полугодии расходы на Вооруженные силы РФ превысили объемы, предусмотренные в оборонном бюджете этого года на десять процентов. Это заставило принять изменения в бюджет.
"Подводя итог, все это позволяет России продолжать вести войну в Украине с нынешней интенсивностью. Но она продолжается за счет значительного снижения услуг и благосостояния российского гражданского общества", - сказал Кивисельг.
Обстановка в поле боя
Командующий Центра военной разведки также заявил, что ситуация на украинском фронте за прошедшую неделю не изменилась.
"Общая интенсивность боев несколько снизилась по сравнению с предыдущими неделями, что может быть связано с ухудшением погодных условий в конце прошлой и начале этой недели", - сказал он.
По его словам, основной фокус деятельности российских вооруженных сил по-прежнему направлен в район Авдеевки, где развернулись наиболее интенсивные боевые действия.
Бои на левобережье Днепра
Полковник пояснил, что на южном участке фронта существенных изменений не произошло.
ВСУ смогли удержать районы на восточном (левом - ред.) берегу Днепра, а РФ начала дополнительное минирование возможных направлений украинского наступления с целью сорвать возможное продвижение украинцев в этом направлении.
"Вероятно, РФ не сможет осуществить оперативный прорыв в Украине в ближайшее время", - подчеркнул Кивисельг.
Путин увеличил расходы РФ на войну
Недавно сообщалось, что Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2024-26 годы.
В следующем году российские власти впервые с советских времен намерены направить почти треть всех расходов на содержание армии и оборонно-промышленного комплекса.
По данным экспертов ISW, в 2023 году Министерство финансов России выделило на оборону 72,1 млрд долларов. Но эта сумма, вероятно, выше, учитывая, что значительная часть российского федерального бюджета засекречена.
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