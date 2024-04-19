Естонська розвідка про бої за Часів Яр: місто потужно укріплено, росіяни зазнають втрат

За інформацією естонської розвідки, донецький напрямок залишається основним для росіян, там вони зосередили помітну частину своїх солдатів.

У розвідці уточнюють, що окупанти не припиняють спроб оточення та взяття під контроль міста Часів Яр, яке знаходиться на заході від Бахмута.

"Однак місто має потужні оборонні укріплення, тому нападник несе великі втрати в боях. Швидкого захоплення міста не очікується", - наводить видання інформацію естонської розвідки.

Також представники розвідки спостерігають активні бойові дії на напрямку Авдіївка-Мар'їнка. За інформацією естонців, РФ просунулась у бік селища Первомайське.