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Эстонская разведка о боях за Часов Яр: город мощно укреплен, россияне несут потери

Иллюстративное фото: украинские военные ликвидируют россиян возле Часового Яра (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украинские защитники построили мощные фортификации для обороны города Часов Яр Донецкой области. Оккупанты несут там потери.

Об этом сказано в еженедельной сводке разведывательного центра сил обороны Эстонии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

По информации эстонской разведки, донецкое направление остается основным для россиян, там они сосредоточили заметную часть своих солдат. 

В разведке уточняют, что оккупанты не прекращают попыток окружения и взятия под контроль города Часов Яр, который находится на западе от Бахмута. 

"Однако город имеет мощные оборонительные укрепления, поэтому нападающая сторона несет большие потери в боях. Быстрого захвата города не ожидается", - приводит издание информацию эстонской разведки. 

Также представители разведки наблюдают активные боевые действия на направлении Авдеевка-Марьинка. По информации эстонцев, РФ продвинулась в сторону поселка Первомайское.

Ситуация вокруг Часового Яра

Напомним, недавно главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о том, что российским военным приказали взять под свой контроль Часов Яр до 9 мая. Наступление врага на город активизировалось 4 апреля.

Ситуация вокруг города сложная, враг хочет окружить его и наступает сразу с трех сторон - с севера, юга и востока.

Более детально о ситуации вокруг Часового Яра - в материале РБК-Украина.

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Вооруженные силы УкраиныДонецкая областьЭстонияЧасов ЯрВойна в Украине