До Естонії прибули військові з США для спільних навчань

Цього тижня у військову частину Таара у Виру прибула рота армії США, яка служитиме та проводитиме спільні заняття з естонською 2-ою піхотною бригадою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Err.ee .

Американський підрозділ прибув до Естонії на підставі двостороннього договору з США. Раніше на Мадридському саміті НАТО президент Джо Байден пообіцяв посилити східний фланг альянсу.

"Разом із ротою прибув командний пункт батальйону, що дозволяє нам інтегрувати до бригади новий маневрений підрозділ. Завдяки цьому ми зможемо не лише проводити спільні тренування, а й підвищити бойовий потенціал з'єднання", - заявив командир 2-ї піхотної бригади полковник Маті Тікерпуу..

Перекидання американського підрозділу до Естонії дозволить 2-й піхотній бригаді розширити практику взаємодії із союзниками.

"Ми раді можливості служити пліч-о-пліч з нашими союзниками. Ми зможемо обмінятися досвідом, налагодити взаємодію та зміцнити зв'язки", - зазначив командир артилерійської бригади 1-ї піхотної дивізії США полковник Річард Дж. Айкена.