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НАТО проведе в Таллінні спецнавчання по кібербезпеці

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Естонія, П'ятниця 07 квітня 2023 16:10
НАТО проведе в Таллінні спецнавчання по кібербезпеці Фото: НАТО проведе в Таллінні спецнавчання по кібербезпеці (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Центр НАТО зі співпраці у сфері кібербезпеки в період з 18 по 21 квітня проведе у Таллінні навчання з кіберзахисту Locked Shields 2023.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на ERR.

Відомо, що це будуть найбільші у світі кібернавчання, у них будуть брати участь близько 3000 осіб.

Учасникам Locked Shields доведеться вирішувати реальні завдання у сфері кібербезпеки. Вони будуть протистояти атакам на електромережі та підвищувати спроможності мереж до захисту. Також їм доведеться ухвалювати тактичні й стратегічні рішення в критичній ситуації.

"Жодні інші навчання з кіберзахисту не можуть запропонувати такий конкретний і детальний досвід, як Locked Shields. 24 команди з усього світу повинні будуть підтримувати життя в критично важливій інфраструктурі та ІТ-системах", - розповів директор Центру НАТО зі співробітництва у сфері кібербезпеки Март Ноорма.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Євросоюз готує розгортання спеціального "кіберщита" для протидії загрозам в інформаційному просторі.

Також з 16 по 30 червня на території Сербії відбудуться військові навчання "Платиновий вовк-2023", організовані спільно зі США та ще десятьома державами-членами НАТО.

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