Эстонию накрыла снежная буря. Без света остались десятки тысяч людей

Без света остались более десяти тысяч домохозяйств, кроме того, часть рейсов в эстонских аэропортах была отменена.

В Таллинском аэропорту сообщили, что часть рейсов была переназначена на аэропорты соседних с Эстонией стран.

На западном побережье Балтийского моря дует ветер вплоть до 25 м/с. Дороги, как местного значения, так и республиканские, частично закрыты из-за заледеневшего мокрого снега.

По прогнозам местных синоптиков, утром в воскресенье, 30 января, ожидается ухудшение снежной обстановки и на востоке страны.