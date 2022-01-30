Естонію накрила снігова буря. Без світла залишилися десятки тисяч людей

Без світла залишилися понад десять тисяч домогосподарств, крім того, частина рейсів в естонських аеропортах була скасована.

У Талліннському аеропорту повідомили, що частина рейсів була перепризначена на аеропорти сусідніх з Естонією країн.

На західному узбережжі Балтійського моря дме вітер аж до 25 м/с. Дороги, як місцевого значення, так і республіканські, частково закриті через заледенілий мокрий сніг.

За прогнозами місцевих синоптиків, вранці в неділю, 30 січня, очікується погіршення снігової обстановки і на сході країни.