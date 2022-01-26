В Эстонию доставили шесть американских истребителей для учений

"Шесть истребителей F-15E Strike Eagle ВВС США прибыли в среду на авиабазу Эмари в рамках учений Astute Protector", - пишет издание.

Истребители будут оставаться в Эстонии до конца следующей недели.

Главной целью присутствия истребителей в Эстонии называют поддержку миссии безопасности в странах Балтии, вместе с бельгийскими F-16.

Кроме того, 27 января в аэропорт Шяуляя прибудут датские F-16 и присоединятся к тем же задачам вместе с уже присутствующими там польскими истребителями.

Самолеты будут вовлечены в различные типы маневров типа "воздух-воздух" и "воздух-земля".