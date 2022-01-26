До Естонії доставили шість американських винищувачів для навчань

До Естонії для участі в навчаннях Astute Protector прибули шість американських винищувачів F-15E Strike Eagle. Вони залишатимуться в країні до кінця наступного тижня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на естонський портал ERR.
"Шість винищувачів F-15E Strike Eagle ВПС США прибули в середу на авіабазу Емарі в рамках навчань Astute Protector", - пише видання.
Винищувачі залишатимуться в Естонії до кінця наступного тижня.
Головною метою присутності винищувачів в Естонії називають підтримку місії безпеки в країнах Балтії, разом з бельгійськими F-16.
Крім того, 27 січня в аеропорт Шяуляя прибудуть данські F-16 і приєднаються до тих же завдань разом з вже присутнімі там польськими винищувачами.
Літаки будуть залучені в різні типи маневрів типу "повітря-повітря" і "повітря-земля".
Нагадаємо, Естонія готується відправити в Україну військову допомогу. Йдеться про протитанкові ракетні комплекси Javelin.
Раніше американське видання Tha Wall Street Journal з посиланням на офіційні особи як Німеччини, так і Естонії повідомило, що Берлін відмовляється надати Естонії дозвіл на передачу озброєння Україні.