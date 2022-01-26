До Естонії доставили шість американських винищувачів для навчань

"Шість винищувачів F-15E Strike Eagle ВПС США прибули в середу на авіабазу Емарі в рамках навчань Astute Protector", - пише видання.

Винищувачі залишатимуться в Естонії до кінця наступного тижня.

Головною метою присутності винищувачів в Естонії називають підтримку місії безпеки в країнах Балтії, разом з бельгійськими F-16.

Крім того, 27 січня в аеропорт Шяуляя прибудуть данські F-16 і приєднаються до тих же завдань разом з вже присутнімі там польськими винищувачами.

Літаки будуть залучені в різні типи маневрів типу "повітря-повітря" і "повітря-земля".