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До Естонії доставили шість американських винищувачів для навчань

Автор: Ольга Белей

До Естонії для участі в навчаннях Astute Protector прибули шість американських винищувачів F-15E Strike Eagle. Вони залишатимуться в країні до кінця наступного тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на естонський портал ERR.

"Шість винищувачів F-15E Strike Eagle ВПС США прибули в середу на авіабазу Емарі в рамках навчань Astute Protector", - пише видання.

Винищувачі залишатимуться в Естонії до кінця наступного тижня.

Головною метою присутності винищувачів в Естонії називають підтримку місії безпеки в країнах Балтії, разом з бельгійськими F-16.

Крім того, 27 січня в аеропорт Шяуляя прибудуть данські F-16 і приєднаються до тих же завдань разом з вже присутнімі там польськими винищувачами.

Літаки будуть залучені в різні типи маневрів типу "повітря-повітря" і "повітря-земля".

Нагадаємо, Естонія готується відправити в Україну військову допомогу. Йдеться про протитанкові ракетні комплекси Javelin.

Раніше американське видання Tha Wall Street Journal з посиланням на офіційні особи як Німеччини, так і Естонії повідомило, що Берлін відмовляється надати Естонії дозвіл на передачу озброєння Україні.

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Естонія