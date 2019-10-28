В Эстонию доставили 18 британских танков

В Эстонию, в военный городок в Тапа, прибыла первая партия британской боевой техники, в том числе 18 танков Challenger, в рамках учений НАТО Tractable. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на rus.err.ee.

Сообщается, что всего в последующие недели ожидается прибытие 200 единиц боевой техники и 800 британских солдат.

"Подобные учения нужны для того, чтобы, если однажды и в самом деле понадобится, все работало как часы. И, во-вторых, чтобы нашему вероятному противнику было совершенно ясно, что перемещение осуществлено, что есть средства и умение и в случае необходимости будем действовать быстро", - говорится в сообщении.

Ранее главный штаб сообщал, что всего на учения из Великобритании направлено 200 единиц техники и 800 солдат и офицеров, которые заменят базирующийся в Эстонии британский контингент боевой группы НАТО.

В отличие от обычной ротации дислоцированных в Эстонии войск НАТО, учения отличаются масштабами и сложностью операции, пояснили в Главном штабе.

Отметим, что Великобритания возглавляет размещенный в Эстонии батальон НАТО общей численностью 1200 человек с тяжелой боевой техникой.

Напомним, 22 октября, в Черном море НАТО проводили учения с участием Украины. В основе сценария - элементы операции по коллективной обороне, согласно 5-й статьи Вашингтонского договора, а тактические рамки учений предусматривают действия десанта в условиях гибридной угрозы обычных и военизированных сил. Целью учений, в которых задействована постоянная военно-морская противоминная группа, является повышение уровня взаимодействия.

Как сообщало РБК-Украина, НАТО может расширить присутствие в странах Балтии. В частности, министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауер во время посещения немецких военных в литовской Рукле заявила, что НАТО может усилить противовоздушную оборону в регионе для защиты боевых групп, расквартированных в балтийских странах.