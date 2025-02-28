В Естонії заявили про відсутність ознак підготовки РФ до перемир’я

Російська Федерація не демонструє намірів припинити вогонь, а навпаки - посилює обстріли. Окупанти намагаються покращити свої позиції в Україні перед можливими переговорами.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив командир оперативної секції дивізії Сил оборони Естонії підполковник Маттіас Пуусепп, пише ERR.

"За перший тиждень четвертого року війни Росія не досягла жодного тактичного прогресу в жодному секторі. Згідно з відкритими геолокаційними даними, просування російських збройних сил у напрямку Покровська повністю зупинилося, а Україні вдалося локальними контратаками збільшити периметр оборони Покровська", - розповів Пуусепп.

За його словами, росіяни не зменшують свою наступальну активність: на початку місяця вона впала до межі 100 обстрілів за добу і залишається на рівні 103 обстрілів в середньому за останній тиждень.

Він також зауважив, що наразі немає жодних ознак того, що Росія готується до можливого перемир'я.

"У публічній інформації більше спекулюють на можливості того, що Росія збільшить кількість обстрілів, в першу чергу в районі Курської операції, щоб досягти кращих умов для переговорів. Однак, за відомою нам інформацією, Росія не має такого балансу сил, який би дозволив швидко досягти успіху у відвоюванні Курської області", – сказав Пуусепп.

За його даними, головною ціллю росіяни все ще залишається Покровськ та його околиці, де відбувається від чверті до третини атак сухопутних військ.

"Однак у діях російських збройних сил стало менше рішучості, і вони шукають слабкі місця в обороні України в інших секторах", - підкреслив він.

Позиція Росії щодо війни з Україною

Нагадаємо, у січні російський диктатор Володимир Путін вигадав новий привід не проводити переговори з Україною. Він послався на існування заборони офіційного Києва на ведення переговорів з агресором.

Сьогодні ми писали про те, що російський диктатор Володимир Путін та його високопосадовці продовжують відкидати умови переговорів, запропоновані Сполученими Штатами Америки. Росіяни вимагатимуть від України відмовитися від територій, які ще не окуповані.