В Эстонии заявили об отсутствии признаков подготовки РФ к перемирию

Российская Федерация не демонстрирует намерений прекратить огонь, а наоборот - усиливает обстрелы. Оккупанты пытаются улучшить свои позиции в Украине перед возможными переговорами.

"За первую неделю четвертого года войны Россия не достигла никакого тактического прогресса ни в одном секторе. Согласно открытым геолокационным данным, продвижение российских вооруженных сил в направлении Покровска полностью остановилось, а Украине удалось локальными контратаками увеличить периметр обороны Покровска", - рассказал Пуусепп.

По его словам, россияне не уменьшают свою наступательную активность: в начале месяца она упала до предела 100 обстрелов в сутки и остается на уровне 103 обстрелов в среднем за последнюю неделю.

Он также отметил, что пока нет никаких признаков того, что Россия готовится к возможному перемирию.

"В публичной информации больше спекулируют на возможности того, что Россия увеличит количество обстрелов, в первую очередь в районе Курской операции, чтобы достичь лучших условий для переговоров. Однако, по известной нам информации, Россия не имеет такого баланса сил, который бы позволил быстро достичь успеха в отвоевании Курской области", - сказал Пуусепп.

По его данным, главной целью россияне все еще остается Покровск и его окрестности, где происходит от четверти до трети атак сухопутных войск.

"Однако в действиях российских вооруженных сил стало меньше решительности, и они ищут слабые места в обороне Украины в других секторах", - подчеркнул он.

Позиция России относительно войны с Украиной

Напомним, в январе российский диктатор Владимир Путин придумал новый повод не проводить переговоры с Украиной. Он сослался на существование запрета официального Киева на ведение переговоров с агрессором.

Сегодня мы писали о том, что российский диктатор Владимир Путин и его высокопоставленные чиновники продолжают отвергать условия переговоров, предложенные Соединенными Штатами Америки. Россияне будут требовать от Украины отказаться от территорий, которые еще не оккупированы.