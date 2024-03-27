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В Естонії завели справу на пропагандистку РФ і відправили її під варту

Естонія, Середа 27 березня 2024 22:26
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В Естонії завели справу на пропагандистку РФ і відправили її під варту Архівне фото: В Естонії завели справу на пропагандистку РФ і відправили її під варту (facebook com politseijapiirivalveamet1)
Автор: Дмитро Браславський

Правоохоронці Естонії завели справу на Світлану Бурцеву, яка писала статті для російського видання. Воно входить до структури медіагрупи, проти якої ЄС уже запровадив санкції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Eesti Ekspress.

Про кого йдеться

Видання пише, що з початку березня Бурцева перебуває під вартою у зв'язку з її співпрацею з російськими державними ЗМІ.

Поліція підозрює 57-річну Світлану Бурцеву в порушенні міжнародних санкцій. Громадянка Естонії, яка проживає в Таллінні, писала статті та робила фотографії для інтернет-видання Baltnews.com.

Baltnews.com є частиною медіагрупи "Росія сьогодні", пов'язаної з російським урядом. Європейський союз ввів санкції як проти газети "Росія сьогодні", так і проти її генерального директора Дмитра Кисельова.

Вона перебуває під арештом

Про кримінальну справу Бурцевої стало відомо в середу вранці в Талліннському окружному суді, коли адвокат Свен Сіллар зажадав її звільнення з-під варти.

Державна прокуратура подала клопотання про арешт Бурцевої 29 лютого, а Хар'юський повітовий суд взяв її під варту 1 березня, щоб не допустити вчинення нею нових злочинів і можливої втечі в Росію.

Окружний суд ухвалить рішення про продовження тримання Бурцевої під вартою або її звільнення не пізніше початку квітня.

Жінці висунули ще одне обвинувачення

Серед іншого, у середу з'ясувалося, що цього тижня Поліція безпеки висунула Бурцевій додаткову підозру. Йдеться про статтю "відносини проти Естонської Республіки" пенітенціарного кодексу країни.

Раніше Бурцева працювала журналісткою інтернет-видання Sputnik Eesti, яке припинило свою діяльність в Естонії 2019 року через санкції.

З минулого року вона є членкинею партії Koos, один із лідерів якої Айво Петерсон перебуває під судом за обвинуваченням у державній зраді.

Естонія займає жорстку політику щодо Росії

Нещодавно під час дискусії про використання заморожених російських активів Естонія запропонувала, щоб не тільки відсоткові доходи, а й усі активи були спрямовані на оборону України.

Також днями Естонія оголосила про передачу Україні пакета військової допомоги на суму 20 млн євро.

І того самого дня уряд Естонії ухвалив рішення про розірвання естонсько-російського договору про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах.

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