В Естонії завели справу на пропагандистку РФ і відправили її під варту
Правоохоронці Естонії завели справу на Світлану Бурцеву, яка писала статті для російського видання. Воно входить до структури медіагрупи, проти якої ЄС уже запровадив санкції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Eesti Ekspress.
Про кого йдеться
Видання пише, що з початку березня Бурцева перебуває під вартою у зв'язку з її співпрацею з російськими державними ЗМІ.
Поліція підозрює 57-річну Світлану Бурцеву в порушенні міжнародних санкцій. Громадянка Естонії, яка проживає в Таллінні, писала статті та робила фотографії для інтернет-видання Baltnews.com.
Baltnews.com є частиною медіагрупи "Росія сьогодні", пов'язаної з російським урядом. Європейський союз ввів санкції як проти газети "Росія сьогодні", так і проти її генерального директора Дмитра Кисельова.
Вона перебуває під арештом
Про кримінальну справу Бурцевої стало відомо в середу вранці в Талліннському окружному суді, коли адвокат Свен Сіллар зажадав її звільнення з-під варти.
Державна прокуратура подала клопотання про арешт Бурцевої 29 лютого, а Хар'юський повітовий суд взяв її під варту 1 березня, щоб не допустити вчинення нею нових злочинів і можливої втечі в Росію.
Окружний суд ухвалить рішення про продовження тримання Бурцевої під вартою або її звільнення не пізніше початку квітня.
Жінці висунули ще одне обвинувачення
Серед іншого, у середу з'ясувалося, що цього тижня Поліція безпеки висунула Бурцевій додаткову підозру. Йдеться про статтю "відносини проти Естонської Республіки" пенітенціарного кодексу країни.
Раніше Бурцева працювала журналісткою інтернет-видання Sputnik Eesti, яке припинило свою діяльність в Естонії 2019 року через санкції.
З минулого року вона є членкинею партії Koos, один із лідерів якої Айво Петерсон перебуває під судом за обвинуваченням у державній зраді.
Естонія займає жорстку політику щодо Росії
Нещодавно під час дискусії про використання заморожених російських активів Естонія запропонувала, щоб не тільки відсоткові доходи, а й усі активи були спрямовані на оборону України.
Також днями Естонія оголосила про передачу Україні пакета військової допомоги на суму 20 млн євро.
І того самого дня уряд Естонії ухвалив рішення про розірвання естонсько-російського договору про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах.
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