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В Естонії запрацював посилений митний контроль на кордоні з РФ

Четвер 08 серпня 2024 08:55
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В Естонії запрацював посилений митний контроль на кордоні з РФ Ілюстративне фото (Facebook)
Автор: Валерія Поліщук

З 8 серпня Естонія запроваджує посилений митний контроль на всіх прикордонних пунктах із Росією - у Нарві, Лухамаа і Койдула. Нововведення спрямовані на запобігання потрапляння в Росію санкційних товарів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

Уряд Естонії заявляє, що цей захід необхідний для унеможливлення незаконного транзиту товарів, які можуть використовуватися у військових цілях або являють собою готівкові кошти.

Міністр фінансів Естонії Юрген Лігі зазначив, що найчастіше в деклараціях вказують треті країни як пункт призначення, однак практика показує, що товари залишаються в Росії.

"Посилений контроль означає, що кожен, хто прямує до Росії, буде взаємодіяти з естонською владою. Щодо пасажирів це виражатиметься у візуальному контролі та опитуванні, а в разі підозр - у додатковому огляді особистих речей і використанні рентгена", - пояснив Лігі.

Транспортні засоби також будуть піддаватися ретельному огляду, за необхідності з використанням рентгена. Документи на товари перевірятимуться насамперед, а за необхідності проводитиметься додатковий огляд, розвантаження та перерахунок товарів.

Ці заходи спрямовані на забезпечення безпеки та дотримання міжнародних санкцій, підкреслив міністр.

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Міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс раніше повідомив, що Таллінн планує внести зміни до законодавства, щоб заборонити громадянам Росії купівлю нерухомості у стратегічно важливих для країни районах.

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