В Эстонии заработал усиленный таможенный контроль на границе с РФ

С 8 августа Эстония вводит усиленный таможенный контроль на всех пограничных пунктах с Россией - в Нарве, Лухамаа и Койдула. Нововведения направлены на предотвращение попадания в Россию санкционных товаров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

Правительство Эстонии заявляет, что данная мера необходима для исключения незаконного транзита товаров, которые могут использоваться в военных целях или представляют собой наличные средства.

Министр финансов Эстонии Юрген Лиги отметил, что зачастую в декларациях указываются третьи страны в качестве пункта назначения, однако практика показывает, что товары остаются в России.

"Усиленный контроль означает, что каждый, кто направляется в Россию, будет взаимодействовать с эстонскими властями. В отношении пассажиров это будет выражаться в визуальном контроле и опросе, а при подозрениях - в дополнительном осмотре личных вещей и использовании рентгена," - пояснил Лиги.

Транспортные средства также будут подвергаться тщательному осмотру, при необходимости с использованием рентгена. Документы на товары будут проверяться в первую очередь, а при необходимости будет проводиться дополнительный осмотр, разгрузка и пересчет товаров.

Эти меры направлены на обеспечение безопасности и соблюдение международных санкций, подчеркнул министр.