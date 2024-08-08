ua en ru
Чт, 08 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Эстонии заработал усиленный таможенный контроль на границе с РФ

Четверг 08 августа 2024 08:55
UA EN RU
В Эстонии заработал усиленный таможенный контроль на границе с РФ Иллюстративное фото (Facebook)
Автор: Валерия Полищук

С 8 августа Эстония вводит усиленный таможенный контроль на всех пограничных пунктах с Россией - в Нарве, Лухамаа и Койдула. Нововведения направлены на предотвращение попадания в Россию санкционных товаров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

Правительство Эстонии заявляет, что данная мера необходима для исключения незаконного транзита товаров, которые могут использоваться в военных целях или представляют собой наличные средства.

Министр финансов Эстонии Юрген Лиги отметил, что зачастую в декларациях указываются третьи страны в качестве пункта назначения, однако практика показывает, что товары остаются в России.

"Усиленный контроль означает, что каждый, кто направляется в Россию, будет взаимодействовать с эстонскими властями. В отношении пассажиров это будет выражаться в визуальном контроле и опросе, а при подозрениях - в дополнительном осмотре личных вещей и использовании рентгена," - пояснил Лиги.

Транспортные средства также будут подвергаться тщательному осмотру, при необходимости с использованием рентгена. Документы на товары будут проверяться в первую очередь, а при необходимости будет проводиться дополнительный осмотр, разгрузка и пересчет товаров.

Эти меры направлены на обеспечение безопасности и соблюдение международных санкций, подчеркнул министр.

Россиянам отказывают в покупке жилья в Эстонии

Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс ранее сообщил, что Таллинн планирует внести изменения в законодательство, чтобы запретить гражданам России покупку недвижимости в стратегически важных для страны районах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Эстония Граница с РФ Российская Федерация Война России против Украины
NEWS
ISW: "украинские войска" подтвердили продвижение на 10 км в Курскую область РФ
ISW: "украинские войска" подтвердили продвижение на 10 км в Курскую область РФ
DAILY
Александр "Фоззи" Сидоренко: Мы еще не устали по-взрослому, как СССР или США во Вторую мировую
Василина Копыткокорреспондент РБК-Украина Александр "Фоззи" Сидоренко: Мы еще не устали по-взрослому, как СССР или США во Вторую мировую