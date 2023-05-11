В Эстонии на военном полигоне вспыхнул масштабный пожар

В Эстонии сегодня, 11 мая, начался масштабный пожар на военном полигоне. Спасатели не могут его потушить, поскольку на территории, которую охватил огонь, есть неразорвавшиеся снаряды.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR , об этом заявили в Центре тревоги.

Вызов спасателям поступил в 11:54. Сейчас, поскольку пожарные не могут приступить к тушению, они следят, чтобы огонь не вышел за периметр территории полигона, рассказал пресс-секретарь Лиунасского спасательного центра Марек Кийк.

По его словам, огонь уже охватил 20 гектаров. Но территория, на которой начался пожар, ограничена траншеями, что снижает риск его распространения.