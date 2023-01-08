З Естонії виїжджає більше українських біженців, чим в'їжджає

Восени уряд Естонії переймався, що через холоди та постійні російські обстріли по території України до країни збільшиться наплив українських біженців. Проте останніми місяцями прибуття біженців до Естонії значно сповільнилося.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.EE.
Нагадаємо, Естонія має намір перенаправляти українських переселенців до Фінляндії. Дві сусідні країни з грудня ведуть переговори з цього питання.
А Фінляндія своєю чергою стала першою країною ЄС, яка автоматично продовжить дозвіл на проживання українцям протягом усього періоду дії тимчасового захисту в ЄС.
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