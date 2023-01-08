Из Эстонии выезжает больше украинских беженцев, чем въезжает

Осенью правительство Эстонии беспокоилось , что из-за холодов и постоянных российских обстрелов по территории Украины в страну увеличится наплыв украинских беженцев. Однако в последние месяцы прибытие беженцев в Эстонию значительно замедлилось.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.EE.

Напомним, Эстония намерена перенаправлять украинских переселенцев в Финляндию. Две соседние страны с декабря ведут переговоры по этому вопросу.

А Финляндия в свою очередь стала первой страной ЕС, которая автоматически продлит разрешение на проживание украинцам в течение всего периода действия временной защиты в ЕС.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.