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Из Эстонии выезжает больше украинских беженцев, чем въезжает

Фото: (facebook.com politseijapiirivalveamet)
Автор: Карина Левицкая

Осенью правительство Эстонии беспокоилось, что из-за холодов и постоянных российских обстрелов по территории Украины в страну увеличится наплыв украинских беженцев. Однако в последние месяцы прибытие беженцев в Эстонию значительно замедлилось.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.EE.

Напомним, Эстония намерена перенаправлять украинских переселенцев в Финляндию. Две соседние страны с декабря ведут переговоры по этому вопросу.

А Финляндия в свою очередь стала первой страной ЕС, которая автоматически продлит разрешение на проживание украинцам в течение всего периода действия временной защиты в ЕС.

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Эстония