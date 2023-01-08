Из Эстонии выезжает больше украинских беженцев, чем въезжает
Осенью правительство Эстонии беспокоилось, что из-за холодов и постоянных российских обстрелов по территории Украины в страну увеличится наплыв украинских беженцев. Однако в последние месяцы прибытие беженцев в Эстонию значительно замедлилось.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.EE.
Сейчас в Эстонию прибывает все меньше украинских беженцев – если в октябре их было около 8 тысяч, то в декабре – менее 3,5 тысячи. Однако в стране остается много беженцев, срок действия годового вида на жительство которых истекает.
"Последняя тенденция, если смотреть на декабрь, состоит в том, что из Эстонии выезжает больше украинцев, чем прибывает сюда", – пояснил начальник юго-восточного пограничного пункта Петер Маран.
По словам заместителя генерального директора ГПУ Эгерта Беличева в Эстонию с начала полномасштабного вторжения прибыло почти 17 тысяч украинцев, и временное проживание тысяч беженцев, прибывших в страну в начале вторжения, заканчивается, а значит, должно быть продолжено, однако многие из этих людей, очевидно, вернулись в Украину или переехали в следующую страну.
"Если мы автоматически продлеваем временную защиту, то мы распространяем ее на людей, которых здесь нет. Социальные выплаты гарантированы, а они (беженцы - ред.) могут жить где-то в Украине или России, а потом им будут выплачивать суточные без обоснования за наши деньги налогоплательщиков", - прокомментировал Маран.
Управление социального страхования выплачивает пособие лицам, получившим временную защиту, пособие лицам с инвалидностью, медицинское страхование предоставляется пенсионерам по возрасту. Выплачены субсидии на сумму около десяти миллионов евро.
Напомним, Эстония намерена перенаправлять украинских переселенцев в Финляндию. Две соседние страны с декабря ведут переговоры по этому вопросу.
А Финляндия в свою очередь стала первой страной ЕС, которая автоматически продлит разрешение на проживание украинцам в течение всего периода действия временной защиты в ЕС.
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