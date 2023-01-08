Из Эстонии выезжает больше украинских беженцев, чем въезжает

Осенью правительство Эстонии беспокоилось , что из-за холодов и постоянных российских обстрелов по территории Украины в страну увеличится наплыв украинских беженцев. Однако в последние месяцы прибытие беженцев в Эстонию значительно замедлилось.

Сейчас в Эстонию прибывает все меньше украинских беженцев – если в октябре их было около 8 тысяч, то в декабре – менее 3,5 тысячи. Однако в стране остается много беженцев, срок действия годового вида на жительство которых истекает.

"Последняя тенденция, если смотреть на декабрь, состоит в том, что из Эстонии выезжает больше украинцев, чем прибывает сюда", – пояснил начальник юго-восточного пограничного пункта Петер Маран.

По словам заместителя генерального директора ГПУ Эгерта Беличева в Эстонию с начала полномасштабного вторжения прибыло почти 17 тысяч украинцев, и временное проживание тысяч беженцев, прибывших в страну в начале вторжения, заканчивается, а значит, должно быть продолжено, однако многие из этих людей, очевидно, вернулись в Украину или переехали в следующую страну.

"Если мы автоматически продлеваем временную защиту, то мы распространяем ее на людей, которых здесь нет. Социальные выплаты гарантированы, а они (беженцы - ред.) могут жить где-то в Украине или России, а потом им будут выплачивать суточные без обоснования за наши деньги налогоплательщиков", - прокомментировал Маран.