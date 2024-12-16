В Естонії виявили значні порушення санкцій проти РФ: що намагаються провезти через кордон

Естонія продовжує реєструвати порушення правил імпорту і ввезення заборонених товарів до Росії. Це відбувається попри посилений митний контроль на східному кордоні ЄС з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Handelsblatt.

За словами представника Управління поліції та прикордонної охорони Еріка Пургеля, наразі існують дуже різні санкційні товари, які намагаються ввезти в Росію через прикордонний перехід.

Однією з найбільших проблем є спроби вивезення готівки.

"Ми все ще бачимо десятки тисяч євро на день, які намагаються потрапити до Росії в багажі людей", – сказав Пургель.

Також було зафіксовано спроби ввезти безпілотники, мікросхеми та іншу електроніку. Через кордон також перевозять системи супутникового зв'язку Starlink.

Пургель вважає, що суворі перевірки пасажирів, які перетинають кордон, "дуже виправдані", щоб бути ефективними і діяти як стримуючий фактор.

Дипломатичні відносини з Естонії та Росії

Відносини між Естонією та Росією на тлі війни в Україні значно погіршилися. Естонія, як одна з найближчих сусідок РФ, активно підтримує Україну в її боротьбі проти агресора. Таллінн надає військову, гуманітарну та дипломатичну допомогу, послідовно закликає до посилення санкцій ЄС проти Росії та виступає за її повну ізоляцію на міжнародній арені. Також Естонія значно збільшила витрати на оборону, побоюючись загроз безпеці Балтійського регіону.

Росія, зі свого боку, поглибила антиестонську риторику, зокрема через вислання дипломатів та оголошення Естонії "недружньою країною". Призупинено низку міждержавних угод, що стосуються транзиту, економічної співпраці та взаємодії в гуманітарній сфері. Напруженість також зросла через демаркацію кордону, видалення радянських пам'ятників в Естонії та підтримку Таллінном вступу України до НАТО

Також варто нагадати, що з 8 серпня Естонія запровадила посилений митний контроль на всіх прикордонних пунктах із Росією - у Нарві, Лухамаа і Койдула. Нововведення спрямовані на запобігання потрапляння в Росію санкційних товарів.