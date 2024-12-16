В Эстонии обнаружили серьезные нарушения санкций против РФ: что пытаются провезти через границу

Эстония продолжает регистрировать нарушения правил импорта и ввоза запрещенных товаров в Россию. Это происходит несмотря на усиленный таможенный контроль на восточной границе ЕС с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Handelsblatt .

По словам представителя Управления полиции и пограничной охраны Эрика Пургеля, сейчас существуют очень разные санкционные товары, которые пытаются ввезти в Россию через пограничный переход.

Одной из самых больших проблем являются попытки вывоза наличных денег.

"Мы все еще видим десятки тысяч евро в день, которые пытаются попасть в Россию в багаже людей", - сказал Пургель.

Также были зафиксированы попытки ввезти беспилотники, микросхемы и другую электронику. Через границу также перевозят системы спутниковой связи Starlink.

Пургель считает, что строгие проверки пассажиров, пересекающих границу, "очень оправданы", чтобы быть эффективными и действовать как сдерживающий фактор.

Дипломатические отношения с Эстонией и Россией

Отношения между Эстонией и Россией на фоне войны в Украине значительно ухудшились. Эстония, как одна из ближайших соседок РФ, активно поддерживает Украину в ее борьбе против агрессора. Таллинн предоставляет военную, гуманитарную и дипломатическую помощь, последовательно призывает к усилению санкций ЕС против России и выступает за ее полную изоляцию на международной арене. Также Эстония значительно увеличила расходы на оборону, опасаясь угроз безопасности Балтийского региона.

Россия, со своей стороны, углубила антиэстонскую риторику, в частности путем высылки дипломатов и объявления Эстонии "недружественной страной". Приостановлен ряд межгосударственных соглашений, касающихся транзита, экономического сотрудничества и взаимодействия в гуманитарной сфере. Напряженность также возросла из-за демаркации границы, удаления советских памятников в Эстонии и поддержки Таллинном вступления Украины в НАТО

Также стоит напомнить, что с 8 августа Эстония ввела усиленный таможенный контроль на всех пограничных пунктах с Россией - в Нарве, Лухамаа и Койдула. Нововведения направлены на предотвращение попадания в Россию санкционных товаров.