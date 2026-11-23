Міхал прокоментував дзвінок Трампа під час засідання "коаліції охочих" у Берліні.

"Можливо, щось загубилося під час перекладу. Послання Трампа залишилося таким самим: по-перше, кількість людських жертв дуже велика. По-друге, за його оцінкою, ситуація ускладнюється тим, що доводиться вилучати значні кошти з економіки і спрямовувати їх на війну чи оборону", - заявив естонський прем'єр.

"Він жодного разу не пропонував Європі припинити допомогу Україні і тим паче не натякав, що європейцям більше не слід купувати зброю в США", - додав Міхал.

Раніше ЗМІ писали, що під час розмови з європейськими лідерами Трамп заявив, що глава Кремля Путін прагне миру. За даними медіа, він також закликав європейців домовитися з Кремлем і спрямувати мільярди доларів, які вони витрачають на Україну, на власні потреби.

Що Міхал сказав про мирні заяви зі США

Журналіст запитав і про заяви, що мир може настати ще до січня, та про оптимістичні слова, ніби Росія справді готова до переговорів.

"Це була концепція Трампа", - відповів Міхал.

За його словами, американський президент розповів про зустріч у Китаї і сказав, що тепер оптимістичніше оцінює готовність глави Кремля рухатися до миру.

На переговорах були й представники Трампа, які, за словами Міхала, ніби підтвердили таку саму думку.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заперечував, що Трамп погрожував Європі.

Він сказав, що такого не чув, а на його думку, у Європі зараз такі настрої, що тиснути на неї неможливо.