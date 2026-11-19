Війна в Україні не впливає на США, а продаж зброї Європі для Києва приносить Америці прибуток. Так президент США Дональд Трамп пояснив позицію Вашингтона щодо війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента США Дональда Трампа телеканалу Fox News .

Трамп наголосив, що війна Росії проти України не впливає на США. За його словами, Америка продає зброю за повною ціною.

"Ми не надаємо знижок. Тож можна сказати, що ми на цьому чудово заробляємо", - заявив президент.

Він пояснив, що США продають зброю Європейському союзу, а той розпоряджається нею на власний розсуд і, за словами Трампа, здебільшого передає її Україні.

Трамп повторив свою давню тезу, що його попередник Джо Байден нібито передав Україні 350 млрд доларів готівкою. Ці дані не відповідають дійсності: Конгрес США за весь час схвалив для України близько 175 млрд доларів, і значна частина цих коштів пішла на американську оборонну промисловість, а не готівкою Києву.

Водночас президент визнав, що українці воюють чудово.