Михал прокомментировал звонок Трампа во время заседания "коалиции желающих" в Берлине.

"Возможно, что-то потерялось во время перевода. Послание Трампа осталось прежним: во-первых, количество человеческих жертв очень велико. Во-вторых, по его оценке, ситуация усложняется тем, что приходится изымать значительные средства из экономики и направлять их на войну или оборону", - заявил эстонский премьер.

"Он ни разу не предлагал Европе прекратить помощь Украине и тем более не намекал, что европейцам больше не следует покупать оружие у США", - добавил Михал.

Ранее СМИ писали, что во время разговора с европейскими лидерами Трамп заявил, что глава Кремля Путин стремится к миру. По данным медиа, он также призвал европейцев договориться с Кремлем и направить миллиарды долларов, которые они тратят на Украину, на собственные нужды.

Что Михал сказал о мирных заявлениях из США

Журналист спросил и о заявлениях, что мир может наступить еще до января, и об оптимистических словах, что Россия действительно готова к переговорам.

"Это была концепция Трампа", – ответил Михал.

По его словам, американский президент рассказал о встрече в Китае и сказал, что теперь более оптимистично оценивает готовность главы Кремля двигаться к миру.

На переговорах были и представители Трампа, которые, по словам Михала, якобы подтвердили такое же мнение.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отрицал, что Трамп угрожал Европе.

Он сказал, что такого не слышал, а по его мнению, в Европе сейчас такие настроения, что давить на нее невозможно.