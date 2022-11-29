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В Естонії стартували найбільші кібернавчання НАТО: що відомо

Фото: в Естонії стартували найбільші кібернавчання НАТО (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Естонії стартували кібернавчання НАТО Cyber ​​Coalition. Метою навчань, що відбуваються з 28 листопада по 2 грудня, є зміцнення можливостей союзників для захисту свого кіберпростору.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу міністерства оборони Естонії.

У навчаннях, що проводяться вп'ятнадцяте, беруть участь близько 1000 кіберзахисників із 26 союзних країн, Фінляндії, Грузії, Ірландії, Японії, Швеції та Швейцарії. Південна Корея бере участь як спостерігач.

Під час навчань учасники навчатимуться вирішити реальні завдання, такі як кібератаки на електроенергетичну інфраструктуру та сили союзників НАТО в контексті операцій.

"Кібероперації проти України тривають щодня. Вони також відбуваються проти союзних країн, хоча опір цим атакам ні в якому разі не є само собою зрозумілим. Ось чому союзникам необхідно розглянути безліч можливих сценаріїв на рівні НАТО, щоб гарантувати, що вони не матимуть значного впливу", - пояснив міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

Раніше ми писали, що 25 листопада військові сили НАТО у складі польських, американських, британських, румунських та хорватських солдатів відпрацювали оперативну сумісність на навчаннях Tumak-22.

Нагадаємо, що зараз також продовжуються навчання Flotex 22. У них беруть участь військово-морські кораблі та авіаційні підрозділи кількох країн НАТО – Норвегії, Німеччини та Данії.

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НАТОЕстонія