В Эстонии стартовали крупнейшие киберучения НАТО: что известно

В Эстонии стартовали киберучения НАТО Cyber Coalition. Целью учений, которые проходят с 28 ноября по 2 декабря, является укрепление возможностей союзников для защиты своего киберпространства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства обороны Эстонии.
В учениях, проводимых в пятнадцатый раз, принимают участие около 1000 киберзащитников из 26 союзных стран, Финляндии, Грузии, Ирландии, Японии, Швеции и Швейцарии. Южная Корея участвует в качестве наблюдателя.
В ходе учений участники будут обучаться решению реальных задач, таких как кибератаки на электроэнергетическую инфраструктуру и силы союзников НАТО в контексте операций.
"Кибероперации против Украины продолжаются ежедневно. Они также происходят против союзных стран, хотя сопротивление этим атакам ни в коем случае не является само собой разумеющимся. Вот почему союзникам необходимо рассмотреть множество возможных сценариев на уровне НАТО, чтобы гарантировать, что они не будут иметь значительное влияние", — пояснил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.
Ранее мы писали, что 25 ноября военные силы НАТО в составе польских, американских, британских, румынских и хорватских солдат отработали оперативную совместимость на учениях Tumak-22.
Напомним, что сейчас также продолжаются учения Flotex 22. В них принимают участие военно-морские корабли и авиационные подразделения нескольких стран НАТО – Норвегии, Германии и Дании.
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