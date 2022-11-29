В Эстонии стартовали крупнейшие киберучения НАТО: что известно

В Эстонии стартовали киберучения НАТО Cyber ​​Coalition. Целью учений, которые проходят с 28 ноября по 2 декабря, является укрепление возможностей союзников для защиты своего киберпространства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства обороны Эстонии.

В учениях, проводимых в пятнадцатый раз, принимают участие около 1000 киберзащитников из 26 союзных стран, Финляндии, Грузии, Ирландии, Японии, Швеции и Швейцарии. Южная Корея участвует в качестве наблюдателя.

В ходе учений участники будут обучаться решению реальных задач, таких как кибератаки на электроэнергетическую инфраструктуру и силы союзников НАТО в контексте операций.

"Кибероперации против Украины продолжаются ежедневно. Они также происходят против союзных стран, хотя сопротивление этим атакам ни в коем случае не является само собой разумеющимся. Вот почему союзникам необходимо рассмотреть множество возможных сценариев на уровне НАТО, чтобы гарантировать, что они не будут иметь значительное влияние", — пояснил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.